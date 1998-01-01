نتنياهو ينهي عمل بعثة المراقبين الدوليين في الخليل

رام الله / سما /

قرر رئيس الوزراءالإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين، انهاء عمل بعثة المراقبين الدوليين في مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وكان من المقرر ان يتم تجديد ولاية البعثة في نهاية هذا الشهر، غير أن الضغط على نتنياهو من جانب السياسيين اليمنيين والجماعات اليهودية في الخليل كان وراء إنهاء مهمة البعثة.

وقال نتنياهو في بيان للصحافة "لن نسمح لقوة دولية بالتصرف ضدنا".

من جانبها رفضت الرئاسة الفلسطينية ، قرار الحكومة الإسرائيلية عدم التجديد لقوات مراقبة دولية في الخليل جنوب الضفة الغربية تنشط في المدينة منذ عام 1997.

وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان، إن القرار الإسرائيلي "تخلي عن تطبيق اتفاقيات وقعت برعاية دولية وهو أمر مرفوض ولن نقبل به إطلاقا".

وأضاف "نطالب الدول الراعية لتوقيع هذه الاتفاقية بموقف واضح تجاه هذا الموقف الإسرائيلي الخطير، والعمل الفوري للضغط على الحكومة الإسرائيلية لمواصلة العمل على تطبيقها وفق ما تم الاتفاق عليه، وعدم التصرف مع إسرائيل كدولة فوق القانون".

ووفقًا للموقع الرسمي للبعثة، فإن مهمتها الأساسيّة هي أعمال المراقبة وكتابة التقارير عن الوضع في الخليل في المناطق الخاضعة لعمل البعثة في المدينة.

وتنص الاتفاقية على أن البعثة تساعد في أعمال المراقبة وكتابة التقارير من أجل إعادة الحياة الطبيعية إلى مدينة الخليل، "وبالتالي خلق الشعور بالأمن والأمان عند الفلسطينيين في الخليل".

وتقوم البعثة بكتابة التقارير عن خروقات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان الدولية وكذلك خروقات الاتفاقيات الموقعة حول مدينة الخليل.

وتشارك البعثة هذه التقارير مع السلطات الفلسطينية والإسرائيلية بما يتصل بالتقارير وكذلك مع الدول السَّت المشاركة، وهي الدنمارك وإيطاليا والنرويج والسويد وسويسرا وتركيا.