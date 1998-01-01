الاحتلال يعلن اعتقال 12 مواطنا من مدن الضفة

رام الله / سما /

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقال 12 مواطنًا فلسطينيًا من الضفة الغربية فجر الثلاثاء.

واندلعت مواجهات في مخيم جنين اصيب على اثرها الشاب علاء أبو خليفة بجروح بعد الاعتداء عليه في اثناء اعتقال شقيقه قصي.

وداهمت قوات الاحتلال بيت فجار جنوب بيت لحم وفتشت منزل المواطن محمود رزق القواسمة، كما وداهمت منزل عبد المجيد شديد في دورا جنوب الخليل وفتشته وسلمته بلاغا لمراجعة مخابرات الاحتلال في "عصيون".

واعتدت قوات الاحتلال بالضرب المبرح وبواسطة الكلاب على الأسير المحرر محمد عبد الناصر لطفي حامد (23) عاما خلال عملية اعتقاله بعد مداهمة منزله في بلدة سلواد شرق رام الله، والحقت خراباً في المكان، كما أطلقت قنبلة غاز داخل المنزل.

وعرف من بين المعتقلين:

١. مهدي حسن الحج- بلعا قرب طولكرم

٢. جعفر أيمن شحرور- بلعا

٣. محمد علي سمودي- جنين

٤. قصي أبو خليفة- مخيم جنين

٥. محمد الوحش- مخيم جنين

٦. يوسف عواد- نابلس

٧. إبراهيم السلفيتي- جنين

٨. محمد عبد الناصر حامد- سلواد شرق رام الله