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الزهار :حكومة الوفاق ارتكبت جرائم ضد غزة

الإثنين 28 يناير 2019 11:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
الزهار :حكومة الوفاق ارتكبت جرائم ضد غزة



غزة/سما/

أكد د. محمود الزهار القيادي البارز في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن الحديث عن حكومة تشكلها حركة فتح، هي للمضي في (صفقة القرن)، معتبرا أن القرار عند فتح وحكومة الوفاق انهم لا يريدون قطاع غزة، تطبيقا لبنود الصفقة.

وقال الزهار خلال لقاء له على فضائية (الميادين): "حكومة الوفاق ارتكبت جرائم بحق الشعب الفلسطيني، بقطع الرواتب والكهرباء وحرمان غزة من حقوقها". 

وحول الانتخابات، قال الزهار: "نريد انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني، وان تتم هذه الانتخابات بشفافية عالية"، داعيا لانتخابات شاملة وليست مجزأة.

وأشار إلى أن حركتة ستذهب إلى العاصمة الروسية موسكو، منوها إلى ان موقفها واضح، حيث أنها تريد انتخابات شفافة ونزيهة وشاملة.

 

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