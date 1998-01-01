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جليلة دحلان تعلن عن مواليد مشروع علاج العقم وأطفال الأنابيب في القدس والضفة

الإثنين 28 يناير 2019 10:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
جليلة دحلان تعلن عن مواليد مشروع علاج العقم وأطفال الأنابيب في القدس والضفة



رام الله /سما/

أعلنت د. جليلة دحلان، رئيس مجلس إدارة المركز الفلسطيني للتواصل الإنساني "فتا"، عن أول مواليد مشروع علاج العقم وأطفال الأنابيب في القدس والضفة الفلسطينية، الممول من الشركة المثالية.

وهنأت د. جليلة دحلان، الأهالي المستفيدين من المشروع الخيري، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وأعلنت عن أولى بواكير الخير في المشروع بمرحلته الثانية.

وقالت رئيس مجلس إدارة "فتا" مستشهدةً بكلمات للراحل محمود درويش عن حب الحياة مهما كان طريقها صعب: "نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلاً، ونفتح باب الحديقة كي يخرج الياسمين الى الطرقات نهاراً جميلاً".

وأضافت: "قبل عام من الان بدأنا، واليوم نقطف الثمار، اولى بواكير الخير في مشروع العقم في القدس والضفة الغربية في مرحلته الثانية".

وتابعت: "احتفال كلا من: خالد ونهال يغمور بولادة ابنتهم غنى بعد حرمان ٧ اعوام، سهى ورائد جمعة بولادة ابنهم محمد بعد حرمان ١٦ سنة، عبير واحمد ابو بكر بولادة ابنتهم ليلى بعد حرمان ٧ سنوات".

جدير بالذكر، أن مشروع علاج العقم وأطفال الأنابيب بدأت اولى مراحل  تنفيذه في القدس والضفة الفلسطينية قبل عام من الآن.

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