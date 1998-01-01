إعمار توزع أدوية ومستلزمات طبية على مرضى فقراء بخان يونس بدعم جنوب افريقيا

غزة / سما /

وزعت جمعية إعمار للتنمية والتأهيل أدوية ومستلزمات طبية على مرضى فقراء بخان يونس جنوب قطاع غزة وذلك بدعم فريق العون الصحي _ جنوب أفريقيا .

وذكر رئيس جمعية إعمار د. رامي الغمري، أن قسم الحد من الفقر التابع لجمعيتة واصل عمله مع فريق العون الصحي بجنوب افريقيا في تنفيذ برنامج "عون المريض " مبيناً أنه تم مؤخرا تقديم مساعدات طبية ل52 أسرة فقيرة بلغت تكلفتها التقديرية 20 ألف دولار، شملت علاجات أدوية ومستلزمات طبية يحتاجها المرضى الفقراء، وأضاف أن المساعدات تشمل عمليات جراحية وإجراء فحوصات طبية لازمة وعاجلة وتقديم علاج للمرضى و جلسات تأهيل لذوى الإعاقة.

وأشاد الغمري بجهود فريق العون الصحي، معربا عن أمله أن يستمر المشروع للتخفيف عن المرضى الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر الذي يعاني من تراجع الوضع الصحي بسبب الحصار المفروض.