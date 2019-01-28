الأطر الطلابية تتوصل لاتفاق ينهى أزمة جامعة الأقصى

غزة / سما/

توصلت الأطر الطلابية في جامعة الأقصى اليوم الاثنين 28/1/2019 لاتفاق مع إدارة الجامعة بغزة ينهى أزمة الجامعة ويراعى الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها طلاب الجامعة وذويهم.

وبينت الأطر الطلابية في بيان صحفي أعلنوا خلاله أنهم وبعد عدد من الخطوات التصعيدية واجتماعات مع إدارة الجامعة وعمادة شؤن الطلبة توصلوا في ختامها لاتفاقات وتفاهمات تنهى أزمة الجامعة وتحفظ حقوق الطلبة.

وأفادت الأطر في بيانها أن الاتفاق الذي تم التوصل له مع إدارة الجامعة يتمثل بتحويل الطلبة المستفيدين من " شؤون الوكالة " إلى البحث الاجتماعي مع مراعاة خاصة بهم، وإعادة تفعيل التقسيط للمستفيدين من الإعفاءات والبحث الاجتماعي، وفتح باب التقسيط للطلبة الجدد دون شروط.

كما تضمن الاتفاق أن الطالب بإمكانه أن يدفع ما قيمته 40 % من الأقساط المتراكمة وإن كانت الأقساط لأكثر من الفصل، فيلتزم الطالب بتغطية فصل واحد فقط.

وفى ختام بيانها تقدمت الأطر الطلابية بالشكر والتقدير لكل من ساهم في الوصول لحل هذه الأزمة، بما فيهم الطلبة الذين رسموا صورة الوحدة الوطنية من أجل حقوق الطلبة.

ومن الجديد بالذكر أن الجامعة كانت أعلنت قبل أيام اتخاذ عدد من القرارات اعتبرتها الأطر الطلابية مجحفة بحق الطلبة واتخذت على إثرها عدد من الخطوات التصعيدية أبرزها إغلاق قسم شؤون الطلبة وصالات القبول والتسجيل في الجامعة وتنظيم اعتصام طلابي يطالب بالتراجع عن تلك القرارات.

وتمثلت قرارات الجامعة التي أعلنت على أثرها الخطوات التصعيدية من الأطر الطلابية " بوقف الإعفاءات المخصصة لطلاب الحالات الاجتماعية " شؤون الوكالة "، ورهن تسجيل الطلبة للفصل الحالي بتسديدهم الأقساط القديمة، إضافة لإلغاء العمل بالتقسيط للطلاب المستفيدين من الشؤون الاجتماعية والبحث الاجتماعي.