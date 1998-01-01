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الحراك العمالي يشكر الرئيس على مرسوم وقف "الضمان الاجتماعي"

الإثنين 28 يناير 2019 09:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحراك العمالي يشكر الرئيس على مرسوم وقف "الضمان الاجتماعي"



رام الله /سما/

شكر الحراك العمالي الفلسطيني الرئيس محمود عباس على وقف نفاذ قانون الضمان الاجتماعي وتعديلاته، وشكر اللجنة المركزية لحركة فتح وجميع الأحزاب والحركات والمؤسسات والشخصيات الوطنية التي وقفت مع حقوق العاملين ودعمت حراكهم المطلبي.

 

وقال المتحدث باسم الحراك العمالي محمد الزغير: نشكر جميع من وقف مع العمال، ونشكر العمال على وقفتهم وصمودهم الأسطوري وثباتهم على سلمية الحراك.

 

وأضاف أنّ الحراك العمالي سيطالب في الايام المقبلة برفع الحد الأدنى للأجور وتعزير الرقابة على تطبيق قانون العمل بما فيه من مصالح للعمال.

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