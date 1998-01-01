حماس تتلقى دعوة لزيارة موسكو في بداية فبراير

غزة / سما/

تلقت حركة حماس دعوة لزيارة موسكو في بداية شهر شباط المقبل.

وقال عضو مكتب العلاقات الدولية في حركة حماس د. باسم نعيم في بيان وصل "سما" نسخة منه إن الحركة تسلمت دعوة معهد الدراسات الشرقية التابع لوزارة الخارجية الروسية.

وكان المعهد سلم دعوات لعدد من الفصائل الفلسطينية التي التقت في العام الماضي بموسكو للبحث في ملفات عديدة، وفِي مقدمتها الوضع الفلسطيني الداخلي، وإمكان إنجاز المصالحة وإنهاء الانقسام.

واعرب نعيم عن ترحيب حركة حماس من جهتها بالدعوة، وأنها تتطلع إلى استغلال هذه الفرصة المهمة لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني، وتحقيق الوحدة وإنهاء الانقسام، استنادًا إلى ما تم التوافق عليه سابقًا بين فصائل العمل الوطني.