الرئيس يصدر قرارا بقانون بوقف نفاذ قانون الضمان الاجتماعي وتعديلاته

رام الله / سما /

أصدر الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الاثنين، قرارا بقانون بوقف نفاذ القرار بقانون رقم 19 لسنة 2016 بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته اعتبارا من تاريخه.

ونص القرار على استمرار الحوار بين جميع الجهات ذات العلاقة بالخصوص، من أجل الوصول لتوافق وطني على أحكام القانون وموعد نفاذه.

وكانت اللجنة المركزية لحركة "فتح"، أوصت في اجتماعها برئاسة الرئيس الاحد، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، بتجميد العمل بقانون الضمان الاجتماعي لفترة زمنية محددة، واستمرار الحوار حول ذلك مع كل الجهات المعنية والمختصة.