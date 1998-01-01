فيديو.. عزام الأحمد : هدف تشكيل الحكومة الجديدة فك الارتباط مع حماس

رام الله / سما /

أكد عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، أن هدف تشكيل حكومة فلسطينية من فصائل منظمة التحرير فك الارتباط مع حركة حماس حول حكومة التوافق التي شكلت لإنهاء الانقسام.

وقال الأحمد، في مقابلة مع قناة الغد، “هدف قرار تشكيل حكومة من فصائل منظمة التحرير فك ما كان بيننا وبين حماس حول حكومة التوافق التي شكلت لإنهاء الانقسام، لكن حماس أرادت من وجود الحكومة إدارة الانقسام ثم حولتها جزءا من المشكلة”.

وأضاف “بعد انسداد كامل الجهود المصرية مع حماس حول إنهاء الانقسام لا بد أن ننتقل إلى حكومة لها صبغة سياسية، قلنا فصائل منظمة التحرير من يرغب منهم سيكون شريكا لنا في الحكومة كفتح”.

وتابع: “نحن كفتح سنشارك بقوة في الحكومة بما يتلائم والدور الذي نقوم به في قيادة المرحلة، أي فصيل له رغبة بالمشاركة سنفتح ذراعينا له، ونحن لا نركض وراء أحد من يريد أن يتحمل المسؤول أهلا وسهلا ومن لا يريد مع السلامة”.

وكانت اللجنة المركزية لحركة "فتح"، أوصت في اجتماعها برئاسة الرئيس محمود عباس، الاحد، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، بتشكيل حكومة فصائلية سياسية من فصائل منظمة التحرير وشخصيات مستقلة.

وأوصت اللجنة المركزية لحركة "فتح" في اجتماعها، بتشكيل لجنة من اللجنة المركزية لبدء الحوار والمشاورات مع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية.