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الحمد الله: الحكومة اتبعت سياسة التقشف وعملت على إعادة إعمار غزة

الإثنين 28 يناير 2019 06:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحمد الله: الحكومة اتبعت سياسة التقشف وعملت على إعادة إعمار غزة



رام الله / سما /

 قال رئيس الوزراء رامي الحمد الله، ان حكومة الوفاق اتبعت سياسة التقشف وتحدت الازمة المالية، وعملت على اعادة اعمار قطاع غزة، فقامت الحكومة  بإعادة اعمار 9 آلاف منزل من أصل 11 ألف منزل مدمرة كليا.

كما تم اصلاح ما يقارب 130 ألف منزل من المدمرة جزئيا، وتحملت الحكومة كافة مصاريف الكهرباء والمياه، رغم العقبات التي واجهتها وعدم تمكينها من العمل في قطاع غزة من قبل حركة حماس".

وتابع الحمدلله قائلا : "الوحدة الوطنية وتحقيق المصالحة هي الحل الأمثل لمواجهة الاحتلال وإزالته، ولن تتحقق أو تمر صفقة القرن، ولن تنجح كافة المحاولات لفصل قطاع غزة عن الدولة الفلسطينية، فلا دولة في غزة أو دولة بدون غزة، فالوقت ليس متأخرا علينا، من أجل اعادة الوحدة الوطنية".

وأضاف رئيس الوزراء، "أن العمل الحقيقي الذي يعزز صمود المواطنين هو بناء المدارس والمشافي ودعم القطاع الزراعي، وهو العمل الذي تقوم به الحكومة رغم الواقع والظروف المالية الصعبة التي تواجهها الحكومة في ظل انخفاض الدعم المالي والأزمة المالية التي تمر بها".

جاء ذلك خلال كلمته، اليوم الاثنين، في افتتاح مركز وحيد العملة للطوارئ والولادة الآمنة في بلدة بيت اولا بمحافظة الخليل، بدعم وتمويل من الحكومة الايطالية، بحضور محافظ الخليل جبرين البكري، ووزير الصحة جواد عواد، ووزير الزراعة سفيان سلطان، وعدد من الشخصيات الرسمية والاعتبارية.

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