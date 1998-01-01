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الاسرائيليون لا ينامون خوفا من الصواريخ

نائب رئيس الشاباك السابق: السنوار ذكي و"إسرائيل" فقدت الردع أمام حماس

الإثنين 28 يناير 2019 04:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
نائب رئيس الشاباك السابق: السنوار ذكي و"إسرائيل" فقدت الردع أمام حماس



قال نائب رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) السابق، يتسحاق إيلان، اليوم الاثنين ان "قرار حماس بتصعيد الأوضاع في غزة هو قرار سليم من وجهة نظري".

وحسب موقع "كان" العبري قال إيلان أن "إسرائيل" تمر بالمرحلة الأكثر توتراً وحساسية إلى حين انعقاد الانتخابات في أبريل/ نيسان المقبل.

وتابع  "أنا أعرف رئيس حركة حماس يحيى السنوار شخصياً، ومن هنا أود أن أوضح لكم بأن الحديث يدور عن شخصية ذكية، حيث سيعمل جاهداً على استغلال وضعنا الذي نمر به إلى حين الانتخابات المقبلة لصالحه".

واوضح "الحكومة الإسرائيلية ممثلة برئيسها بنيامين نتنياهو تعيش حالة من الضغط بعد أن فقدت الردع أمام حماس، حيث أن الإسرائيليين لا ينامون من شدة خوفهم من صواريخ حماس".

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