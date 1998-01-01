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بندر بن سلطان : عرفات ارتكب جريمة بحق شعبه

الإثنين 28 يناير 2019 04:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
بندر بن سلطان : عرفات ارتكب جريمة بحق شعبه



لندن/وكالات/


هاجم رئيس الاستخبارات السعودي السابق وسفيرها الأشهر لدى واشنطن بندر بن سلطان إن الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات .

وقال بندر بن سلطان في تصريحات لـ"الاندبدنت" ان عرفات ارتكب جريمة بحق القضية الفلسطينية والفلسطينيين برفضه مبادرة السلام وبالحلول التي قدمها الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون.
 وتحدث الأمير بندر بن سلطان بالتفاصيل عن قصة الخلاف الكلامي بين ملك السعودية السابق عبد الله بن عبد العزيز والرئيس الأميركي السابق جورج دبليو بوش في مزرعة الأخير في ولاية تكساس، وكان محورها فلسطين.
وسرد السفير السعودي السابق لدى الولايات المتحدة قصصاً عدة له مع عدد من رؤساء الولايات المتحدة الأميركية، بدءًا من جيمي كارتر وحتى جورج بوش الإبن، ويقول بندر بن سلطان إنه ليس نادماً على عدم اللقاء بالرئيس باراك أوباما، حيث يرى أنه أعاد المنطقة عشرين عاماً إلى الوراء بسبب سياساته في منطقة الشرق الأوسط.
 

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