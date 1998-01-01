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لافروف: تركيا أكدت استعدادها لمحاربة الإرهاب في إدلب

الإثنين 28 يناير 2019 04:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
لافروف: تركيا أكدت استعدادها لمحاربة الإرهاب في إدلب



موسكو/وكالات/

كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن إن "الجانب التركي أكد استعداده للتخلص من الإرهاب في إدلب"، مشيرا إلى أن تواجد "جبهة النصرة" في إدلب لا يتطابق مع اتفاقات حل مشكلة المنطقة.

وأضاف لافروف في مؤتمر صحفي مع نظيره الكازاخستاني، اليوم الاثنين، أن موسكو تعتبر أنه من الممكن أن تستخدم تركيا وسوريا "اتفاقية أضنة" لتوفير الأمن على الحدود السورية التركية.

كما أكد وزير الخارجية الروسي، أن هناك توافقا على عقد قمة روسية تركية إيرانية بشأن سوريا الشهر المقبل.

وأوضح لافروف أنه لا يمكن الحديث عن أولويات، "فكل شيء مهم حاليا، القضاء على بؤرة الإرهاب في إدلب، تأمين المناطق الحدودية الشمالية، عودة اللاجئين، واللجنة الدستورية".

المصدر: RT + سبوتنيك

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