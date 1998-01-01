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رئيس البرلمان غوايدو يكشف عن مفاوضات سرية مع قادة بالجيش لعزل مادورو

الإثنين 28 يناير 2019 04:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس البرلمان غوايدو يكشف عن مفاوضات سرية مع قادة بالجيش لعزل مادورو



وكالات -

​كشف رئيس البرلمان الفنزويلي، المعارض، خوان غوايدو، الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا، أن المعارضة تتفاوض سرّا مع الجيش ومسؤولين آخرين لعزل رئيس الدولة الحالي، نيكولاس مادورو عن السلطة.

وقال غوايدو أمس الأحد لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية: "نحن نجري محادثات مع المسؤولين والمدنيين والجيش.. هذا موضوع حساس للغاية ويتعلق بالأمن الشخصي"، لذلك فإن هذه المفاوضات تجري في الخفاء وعلى نحو سري كامل.

وحث هذا المعارض أنصاره على النزول إلى الشوارع والتظاهر في 30 يناير والثاني من فبراير. ووفقا له، فإن الهدف من هذه الاحتجاجات هو "الكفاح من أجل تلقي المساعدات الإنسانية، والنضال ضد اغتصاب السلطة ودعم الحرية وحقوق الإنسان".

بدأت الاحتجاجات في فنزويلا يوم 23 يناير. وفور تفجر هذه الاحتجاجات، أعلن غوايدو نفسه رئيسا مؤقتا للدولة. وقد اعترفت الولايات المتحدة به رئيسا مؤقتا، وبعد دقائق حذت العديد من البلدان الأخرى في فلكها. 

ووصف الرئيس الشرعي مادورو غريمه غوايدو بأنه "دمية في يد الولايات المتحدة". ودعمت روسيا وبعض الدول الأخرى مادورو بصفته الرئيس الشرعي لفنزويلا.

المصدر: نوفوستي

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