الاحتلال أقر بناء 9500 وحدة ونفذ 470 عملية هدم خلال 2018

رام الله / سما /

أقرت سلطات الاحتلال الاسرائيلي عام 2018 بناء 9500 وحدة استيطانية بزيادة مقدارها 1500 وحدة عن العام الذي سبقه، في حين نفذت 471 عملية هدم تركزت في مدينتي القدس والخليل.

واستعرض رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير وليد عساف، انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه خلال العام 2018 في الضفة الغربية، حيث شهد العام الماضي ارتفاعاً ملحوظاً بوتيرة اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه عن العام الذي سبقه.

وأكد عساف في مؤتمر صحفي عقد في وزارة الاعلام برام الله، إنه تمت المصادقة على 10 مشاريع قوانين تم تقديمها للجنة التشريع الحكومية الاحتلالية وأبرزها قانون القدس الكبرى.

وبين عساف أن مشاريع القوانين تمحورت حول اقامة مستوطنات جديدة، والمصادقة على قرارات استيطانية وتخصيص موازنات وصرف اموال لصالح مشاريع استيطانية، واخطر ما جرى هو اقرار 274 مخطط هيكلي لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية خلال عام 2018، بزيادة 100 مخطط عن عام 2017.

وأضاف، "أن الفلسطينيين لم يتمكنوا من الحصول على اي ترخيص في منطقة (ج) خلال عام 2018 بأكمله، بينما وافقت سلطات الاحتلال خلال العشر سنوات الاخيرة على ثلاث مخططات هيكلية لثلاث قرى فلسطينية فقط."

وعن تسريب الأراضي للمستوطنين "تركزت محاولة تسريب الاراضي في مدينة القدس ومحيطها، بالإضافة الى ان عدد الوحدات الاستيطانية التي بلغ اقرارها في العام الماضي هو 9500 وحدة سكنية، بزيادة 1500 وحدة سكنية عن العام 2017".

وشهد العام الماضي ارتفاعا في اعتداءات المستوطنين مقارنة بالعام الذي سبقه، حيث رصدت الهيئة 862 اعتداءً، وتركزت بشكل مكثف في محافظات القدس ونابلس والخليل، اللاتي شهدن مايزيد عن 73% من مجمل اعتداءات المستوطنين.