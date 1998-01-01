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بنك فلسطين يتفقد مشاريع خاصة بالأيتام المستفيدين من برنامج "وجد"

الإثنين 28 يناير 2019 02:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
بنك فلسطين يتفقد مشاريع خاصة بالأيتام المستفيدين من برنامج "وجد"



رام الله / سما /

قام وفد من بنك فلسطين ومؤسسة التعاون بزيارة تفقدية لعدد من المشاريع الخاصة بالأيتام المستفيدين من برنامج "وجد"، الذي ينفذه البنك لرعاية أيتام العدوان الأخير في قطاع غزة، والتي شملت بعض الحالات الصحية المستفيدة من مشروع دعم الصحة والتغذية للأيتام، والاطلاع على الخدمات المقدمة، والحديث مع المستفيدين عن أثر البرنامج ودوره في تحسين وضعهم الصحي. 
كما زار البنك بعض أنشطة الدعم النفسي والاجتماعي ضمن مشروع تمكين الشباب التابع لبرنامج "وجد"، أما المحطة الأخيرة فكانت لأنشطة التدريب المهني في مركز إرادة، حيث تم زيارة الشباب المستفيدين من التدريب المهني الخاص بالنجارة. 
وقد ابدى المستفيدون رضاهم عن الخدمات المقدمة معبرين عن شكرهم للبنك والمؤسسات المساهمة في إنجاحه وجهود القائمين عليه.
وتأتي هذه الأنشطة ضمن برنامج "وجد"، الذي أطلقته التعاون، وصندوق قطر للتنمية الممول الرئيسي للبرنامج، وبمساهمة من بنك فلسطين، وصندوق الحاج هاشم عطا الشوا للوقف الخيري لدعم أيتام العدوان على غزة 2014، حيث يهدف البرنامج إلى تمكين الأيتام وعائلاتهم من العيش بكرامة، والمضي قدماً لتحقيق طموحاتهم وآمالهم، ليصبحوا أفراداً فاعلين في مجتمعهم.

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