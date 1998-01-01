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مفتش الشرطة السابق :يصعب التصديق بأنه لن يتم اتهام نتنياهو بتلقي رشوة

الإثنين 28 يناير 2019 01:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
مفتش الشرطة السابق :يصعب التصديق بأنه لن يتم اتهام نتنياهو بتلقي رشوة



القدس المحتلة / سما /

قال مفتش الشرطة السابق روني الشيخ، انه يجد صعوبة في ان تنتهي تحقيقات الشرطة في ملف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والمعروف أيضًا باسم ملف 4000  من دون تقديم لائحة اتهام".

ونقل موقع "مكان العبري"، عن الشيخ قوله خلال كلمة ألقاها بتل ابيب مساء أمس "إن محققين خاصين استأجرهم رئيس الوزراء قبل المقابلة في برنامج "عوفدا بسنة" تحروا حول ملفات التحقيق بشأنه". وأضاف، كانت هناك تهديدات أيضا، دون أن يدلي بتفاصيل أوفى.

وردا على سؤال حول ما إذا قامت الشرطة بتلفيق ملف لنتنياهو، أجاب الشيخ: "لا سمح الله، ليس لدينا القدرة على تلفيق ملف، والشرطة لا تقرر ما الذي يجب أو لا يجب التحقيق فيه. وهي لا تستطيع الانطلاق للتحقيق من دون قرار، وفي هذه الحالة، من قبل المستشار القضائي. الشرطة لا تستطيع تلفيق أي ملف".

وتعقيبًا على ذلك، قالت مصادر في الليكود، إن المفتش العام السابق يكرر التلميح الكاذب إلى أن نتنياهو استأجر محققين خاصين، وتساءلت كيف يمكن ان تكون هناك عملية نزيهة اذا المفتش العام السابق يؤمن بنظرية مؤامرة مهووسة كهذه.

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