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الشرطة تكشف ملابسات جريمة نصب واحتيال باستخدام شيكات مزورة في الخليل

الإثنين 28 يناير 2019 01:07 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

كشفت الشرطة اليوم ملابسات جريمة نصب واحتيال بقيمة 5 الاف شيكل باستخدام شيكات مزورة وتلقي القبض على الفاعل في الخليل .  

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأنه وبناء على شكوى تلقتها الشرطة من احد التجار يفيد بقيام شخص بشراء بضاعة منه بقيمة خمسة الاف شيكل بواسطة ثلاثة شيكات وعند قيامه بصرف الشيكات من البنك تبين انها مزورة، على الفور باشرت الشرطة إجراءات البحث والتحري لكشف ملابسات الجريمة والقاء القبض على الفاعل . 

وأضاف البيان، بانه وبعد الانتهاء من عملية جمع المعلومات والأدلة المتعلقة بالجريمة تمكنت شرطة المباحث العامة من القاء القبض على المشتبه به، حيث تبين بقيامه إعطاء المشتكي ثلاث شيكات مزورة بقصد النصب والاحتيال عليه . 

واكد البيان على توقيف المشتبه به مدة 24 ساعة واحالته للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول .

#الشرطة

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