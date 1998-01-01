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إصابة مدرس برصاص الاحتلال داخل مدرسة ببيت حانون شمال شرق قطاع غزة

الإثنين 28 يناير 2019 12:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة مدرس برصاص الاحتلال داخل مدرسة ببيت حانون شمال شرق قطاع غزة



غزة / سما/


اعلنت وزارة التربية والتعليم العالي عن إصابة المدرس " رامز الزعانين" في مدرسة مهدية الشوا الثانوية للبنين شمال بيت حانون بجروح طفيفة جراء اطلاق نار من قبل قوات الاحتلال المتركزة شرق بيت حانون. 

وأوضحت الوزارة أنه أثناء الدوام المدرسي تعرضت المدرسة لاطلاق النار ما أثار الرعب والخوف في صفوف الطلبة ونجم عن ذلك اصابة المدرس الزعانين وتحطيم زجاج بعض الغرف الصفية. 

واستنكر وكيل الوزارة الدكتور زياد ثابت هذا العدوان على مدرسة مهدية الشوا، متمنياً الشفاء للزميل الزعانين موضحا ان هذا الاستهداف لمدرسة الشوا يأتي في إطار السياسة الاسرائيلية المستمرة التي تستهدف المؤسسات التعليمية، مبيناً أن ذلك يعد انتهاكاً صارخاً لكافة المواثيق والأعراف الدولية.

وطالب ثابت الجهات الدولية والمؤسسات الحقوقية باستنكار هذا الاعتداء ومعاقبة الاحتلال على جرائمه المتكررة تجاه الطلاب والمدارس.

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