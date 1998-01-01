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نجوى كرم: لم أولد وفي فمي ملعقة ذهب.. وهذه نقطة ضعفي!

الإثنين 28 يناير 2019 12:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
نجوى كرم: لم أولد وفي فمي ملعقة ذهب.. وهذه نقطة ضعفي!



وكالات / سما /

أكدت الفنانة اللبنانية، نجوى كرم، أنها تُجيد الطبخ وأعمال المنزل؛ لأنها كانت تساعد والدتها منذ الصغر في كل الأمور، لافتة إلى أنها نشأت داخل أسرة متواضعة ولم تولد وملعقة ذهب في فمها.

وقالت شمس الأغنية اللبنانية في مقابلة تلفزيونية إنها كبرت وتتلمذت في مدرسة والدتها التي كانت حريصة على أن تجعلها سيدة منزل منذ صغرها إلى جانب اجتهادها في دراستها، لافتة إلى أن تربيتها بهذا الشكل ساهمت في أن تكون حاليًا بالموقع الصحيح.

وأوضحت نجوى أن كونها امرأة قوية لا يمنعها من أن تنزل دموعها وأن تتمنى العودة للطفولة أحيانًا، مشيرة إلى أن عاطفتها هي نقطة ضعفها بالحياة.

وأضافت أنها تحاول دائمًا السيطرة على عاطفتها حتى تستطيع أن تقود عملها وتنظم حياتها، مشددة على أن قوة شخصية المرأة لا يمنعها من أن تكون أنثى حقيقية في بعض المواقف.

#نجوى كرم

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