تل ابيب تبلغ الامم المتحدة بوجود أنفاق اخرى لحزب الله لم تدمرها

القدس المحتلة / سما /

ذكرت وسائل اعلام عبرية ان إسرائيل زودت الأمم المتحدة بمعلومات عن البنى التحت الإضافية لحزب الله، والأنفاق المحفورة في جنوب لبنان ولم تدمر خلال العملية الأخيرة للجيش الإسرائيلي، "درع الشمال".

وقالت ان حزب الله قد توقف عن العمل في هذه الأنفاق بعد أن أدرك أن خطة الأنفاق تحت الأرض مكشوفة للجانب الإسرائيلي. وأضافت المصادر العبرية انه ما من نفق من هذه الانفاق المتبقية لم يقطع الحدود الى الجانب الاسرائيلي، خلافا للأنفاق الستة التي تم تدميرها.

ووفقاً لمصادر إسرائيلية، فإن الانفاق الأخرى في الجانب اللبناني مكشوفة وخاضعة للسيطرة العملياتية للجيش ووكالات الاستخبارات الاسرائيلية. وقال الرئيس السابق لأركان الجيش الإسرائيلي، غادي إيزنكوت، أمس إنه لا يوجد "أساس" لبيان الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله بأن "هناك أنفاق أخرى لا نعرفها". وأشار إيزنكوت إلى العدد الكبير من الإصابات في حزب الله جراء الحرب الأهلية في سوريا. وفقا لما قاله، فقد قتل حوالي 2000 من جنود الحزب وأصيب أكثر من 9000 آخرون.

ويأتي التقرير الإسرائيلي عن وجود هذه الأنفاق، التي لم تتعامل معها عملية "درع شمالي"، بعد تصريحات أمين عام حزب الله، حسن نصر الله، أول من أمس السبت، بأن الجيش الإسرائيلي لم يدمر جميع الأنفاق. لكنه أضاف أن "درع شمالي" لم تنته وأن حفارات الجيش الإسرائيلي ما زالت تعمل عند الحدود اللبنانية – الإسرائيلية.

وقد أوضح رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق "غادي ايزنكوت"، أنه لا أساس لما ادعى به الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله من أن هناك أنفاقا لم تكتشفها إسرائيل بعد.