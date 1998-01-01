ايزنكوت: لا أريد تخيل ما كان سيحدث لو لم نخرج قوتنا التي تم كشفها في غزة

القدس المحتلة/سما/

قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية ان رئيس الأركان السابق، غادي ايزنكوت، تطرق إلى الرد الإسرائيلي الضعيف على إطلاق الصواريخ من غزة.

وقال خلال مشاركته في مؤتمر لمعهد دراسات الأمن القومي، مساء أمس الأحد: "يجب النظر إلى هذه المعركة من منظور أربع سنوات لم يقتل فيها أي مواطن إسرائيلي، وللأسف، قتل جنديان. خلال تلك الفترة، تم إطلاق نحو 1200 صاروخ، نصفها في يوم واحد، وكان ذلك على خلفية عملية لنا تم كشفها، والتي عملت خلالها القوة ببطولة لتصفية من هددها" . واضاف " لقد تمكنا من إنقاذ المقاتلين بمساعدة الكثير من النيران، ورداً على ذلك تم إطلاق النار لمدة 24 ساعة، ولا أريد أن أتخيل كيف كانت الحملة ستتطور لو لم يتم إخراج القوة بنجاح."

وحول قضية الجندي اليؤور ازاريا (الذي قتل الفلسطيني الجريح في الخليل) قال ايزنكوت: كان الحدث شديد الخطورة. محاولة تصويره كبطل هو خطأ خطير من قبل الذين عرضوه كذلك وعندما أنظر إلى السنوات الأربع الماضية، يمكنني الإشارة إلى عشرات التحقيقات التي قمنا بها، وتقديم جندي واحد إلى المحاكمة، هو الجندي في هذه القضية."