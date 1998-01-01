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الاحتلال يعتقل 21 مواطنا من الضفة

الإثنين 28 يناير 2019 11:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT



القدس المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الاثنين، 21 مواطناً من الضفة.

وبين نادي الأسير، في بيان صحفي، أن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة مواطنين من محافظة طوباس، وهم: عبد الله جهاد بني عودة، وآدم عبد العزيز بني عودة، ومحمد عبد العزيز بشارات، وعلاء مأمون دراغمة، وإيهاب محمد دراغمة.

وأضاف أن قوات الاحتلال اعتقلت ستة مواطنين من محافظة جنين، وهم: قيس عدنان الغول، وثائر مرعي، وبهاء رحال، وأنس عصام سوقيه، وأنس أبو ريان، وأرود ناصر علاقمة.

ومن بلدتي بيت فجار والخضر في محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال كلاً من: عبد اللطيف أحمد ثوابته (28 عاماً)، وأحمد نصر ثوابتة (22 عاماً)، ورامي علي طقاطقة (24 عاماً)، وصلاح رزق صلاح.

واعتقلت قوات الاحتلال خمسة مواطنين من بلدتي كفر نعمة وسنجل في محافظة رام الله والبيرة، وهم: نافذ عبد العال عبد الله، وسليمان محمد الديك، ورمزي ربحي عطايا وجميعهم من بلدة كفر نعمة، وعلى حسين محمد عصفور، وشقيقه سليمان. كما اعتقلت محمد روبين شويكي من محافظة الخليل.

#جيش الاحتلال

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