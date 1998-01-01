أسطورة ليفربول: محمد صلاح يتعرض إلى مؤامرة!

وكالات / سما /

وجه اسطورة ليفربول روبي فاولر هجوماً حاداً على العناصر الإعلامية التي تهاجم محمد صلاح والتي اتهمته مؤخراً بأنه يقوم بالتحايل للحصول على ركلات جزاء.

محمد صلاح حالياً يحتل صدارة الهدافين في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 16 هدف متفوقاً بفارق هدفين عن أقرب ملاحقيه، ومع ذلك يرى روبي فاولر أنه يتعرض إلى مؤامرة كونه ليس إنجليزياً.

وفي تصريحات لصحيفة ميرور سبورت قال روبي فاولر: “لم أكن يوماً لاعباً يحبذ الغطس (التحايل للحصول على ركلة جزاء)، عندما سنحت لي الفرصة كنت أحاول التسديد مباشرة”.

“ومع ذلك أكاد لا أصدق ما أراه عندما أقرأ ما يكتب أو أشاهد ما يقال عن محمد صلاح، وكأن الناس تطلعوا لتسمية ما يقوم به غش”.

“لقد كان ما يتعرض له أسوأ كثيراً مما تعرض له هاري كين هذا الموسم، وكذلك مايكل أوين ودايفيد بيكهام في السابق، علينا أن نكون حذرين كمتبعين لكرة القدم، هل صلاح هو ضحية منشأه؟”.

“هل يكون السبب هو أن صلاح لاعب من بلاد عبر البحار؟ لو كانت هذه هي الحالة فالأمر غير مقبول تماماً”.