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الوزير الاسرائيلي "أردان" يطالب بعودة الاغتيالات المركزة ولا يستبعد احتلال غزة مجددا

الإثنين 28 يناير 2019 11:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الوزير الاسرائيلي "أردان" يطالب بعودة الاغتيالات المركزة ولا يستبعد احتلال غزة مجددا



القدس المحتلة/سما/

كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية عن أن وزير الأمن الداخلي الاسرائيلي جلعاد اردان، طالب "مجلس الوزراء بان يناقش كل الخيارات فيما يتعلق بغزة، من العودة إلى الاغتيالات المركزة وحتى عملية تشمل التوغل البري وعودة الوجود الإسرائيلي الدائم إذا لم يكن هناك خيار آخر".

وكان اردان يتحدث في حفل وضع حجر الأساس لبناء محطة إطفاء امس في سديروت.

وأضاف اردان: "نحن كدولة ليس لنا مصلحة في حدوث كارثة إنسانية في قطاع غزة، لكن حماس، المسؤولة عن كل ما يجري في قطاع غزة، يجب أن تفهم أنها تدفع ثمناً باهظاً لتحدي سيادتنا ولقاء كل محاولة لإلحاق الأذى بسكان المنطقة".

وأضاف أن الحكومة أعربت عن موقفها عدة مرات حول فحص كل الخيارات مقابل غزة، من العودة إلى الاغتيالات المركزة وحتى عملية تشمل التوغل البري وعودة الوجود الإسرائيلي الدائم إذا لم يكن هناك خيار آخر.

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