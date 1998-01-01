"جلاس" يتصدر إيرادات دور السينما الأمريكية للأسبوع الثاني

وكالات / سما /

تصدر فيلم الرعب والاثارة (جلاس)، إيرادات دور السينما بأمريكا الشمالية للأسبوع الثاني على التوالي، حسبما أظهرت تقديرات استوديوهات السينما مساء الأحد.

وحقق الفيلم، الذي يشارك في بطولته كل من بروس ويلز وصمويل إل. جاكسون وجيمس مكافوي، إيرادات بلغت 19مليون دولار.

وحل في المركز الثاني الفيلم الكوميدي (ذي أبسايد)، الذي يشارك في بطولته كل من كيفن هارت وبريان كرانستون ونيكول كيدمان، محققا إيرادات بلغت 2ر12 مليون دولار.

وجاء في المركز الثالث فيلم الحركة والمغامرات والخيال العلمي (أكوامان)، والذي يشارك في بطولته كل جيسون موموا وآمبر هيرد ووليام دافو ونيكول كيدمان، محققا إيرادات بلغت 4ر7 مليون دولار.

وحل رابعا فيلم الخيال العلمي والمغامرات (ذا كيت هو ود بي كينج)، الذي يشارك في بطولته كل من باتريك ستيوارت وتوم تايلور وريبيكا فيرجسون، بإيرادات بلغت 3ر7 مليون دولار.

وفي المركز الخامس جاء فيلم الرسوم المتحركة "سبايدر مان: إنتو ذا سبايدر فيرس"، الذي يشارك في أداء أصوات شخصياته كل من جيك جونسون وشاميك مور وهيلي شتيفيلد، محققا إيرادات بلغت2ر6 ملايين دولار.