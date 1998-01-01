تركي آل الشيخ يقنع عادل إمام بالعودة للمسرح!

وكالات / سما /

قرر النجم العربي، عادل إمام، العودة إلى المسرح بعد غياب دام أكثر من 10 سنوات، وذلك بعد نجاح رئيس هيئة الترفيه السعودية بإقناعه بإقامة عروض مسرحية في السعودية.

وأعلن رئيس الهيئة السعودية، تركي آل الشيخ، أنه تمكن من إقناع إمام بالوقوف على خشبة المسرح مجددا، لكن بعد جولات طويلة ونقاشات مطولة جمعتهما، في حين أكد أن المفاوضات بلغت مرحلتها الأخيرة.

وعلاوة على ما سبق، أعلن آل الشيخ تعاقده مع الفنان المصري، محمد هنيدي، لتقديم 22 عرضا مسرحيا، للعمل الذي يؤديه حاليا في القاهرة، تحت عنوان "3 أيام في الساحل"، من إخراج مجدي الهواري. كما أضاف المسؤول السعودي أن العروض ستشمل كافة مناطق المملكة.

وفي السياق نفسه، يتعاقد فنانون عرب آخرون مع السعودية في إطار الاستراتيجية الجديدة لهيئة الترفيه، وبينهم الفنانان الكويتيان، طارق العلي وحسن البلام.