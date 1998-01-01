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الشرطة تحقق في "لوحات هتلر" الفنية!

الإثنين 28 يناير 2019 11:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تحقق في "لوحات هتلر" الفنية!



وكالات / سما /

ضبطت الشرطة الألمانية 3 لوحات مائية لمناظر طبيعية منسوبة إلى، أدولف هتلر، خطط لبيعها في مزاد علني.

وتشك الشرطة بأن اللوحات الثلاث المنسوبة لريشة هتلر مزيفة، لذلك تحقق في المستندات والوثائق التي تم تقديمها لعرض اللوحات في مزاد علني رقمي.

وظهرت الشكوك لدى الجهات المعنية بسبب التاريخ المدون على اللوحات الثلاث، عام 1910 وعام 1911، وبسبب محتواها الذي يصور جبالا وأنهارا كنهر الرين الذي لم يزره هتلر إلا عام 1914.

وكان من المقرر أن يشترك في المزاد هواة جمع التحف واللوحات الفنية القديمة من روسيا وبريطانيا والولايات المتحدة وغيرها من الدول.

وتشبه حالة هذه اللوحات الثلاث المنسوبة لهتلر، حالة لوحة عرضت في مزاد بالولايات المتحدة عام 2015، مقابل 30 ألف دولار، لكنها أزيلت من قائمة البيع بعد بضعة أيام ولم يذكر المزاد حينها السبب في ذلك.

#الشرطة #هتلر #لوحات

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