شبان "يشحنون" صديقهم مع الأمتعة على متن طائرة!

وكالات / سما /

سلم خمسة شبان من كازاخستان صديقهم ضمن الأمتعة المعدة للشحن في مطار ألماتي، وصوروا العملية على شريط فيديو.

ونشرت إدارة المطار عبر صفحتها على فيسبوك خبر محاولة خمسة شبان تتراوح أعمارهم بين 20 و26 عاما، مساء 23 يناير الجاري، إرسال صديقهم مع الأمتعة على رحلة شركة "Qazaq Air" الجوية المغادرة من ألماتي إلى أستانا.

وعندما وضع الشبان الحقيبة التي خبأوا فيها صديقهم على الميزان لدى مكتب تسجيل الرحلة في المطار، أخبرته الموظفة أن وزن الحقيبة تجاوز المسموح به وهو 23 كيلوغراما، فطلب منها أن يدفع عن الوزن الزائد.

وبعد أن ابتعد الشبان عن مكتب التسجيل، قاموا بفتح الحقيبة وظهرت منها يد صديقهم. فلاحظ موظفو المطار ذلك واستدعوا عناصر أمن المطار وممثلي الأمن الداخلي.

واعتقل الشبان الذين خرقوا القانون، والآن يواجهون غرامة مالية وسجنا لمدة 20 يوما بتهمة إثارة الشغب.