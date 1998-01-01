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الصين تحارب "مايكروسوفت"!

الإثنين 28 يناير 2019 11:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصين تحارب "مايكروسوفت"!



وكالات / سما /

 أعلنت شركة مايكروسوفت، يوم الأربعاء 23 يناير الجاري، أن الصين حجبت محرك "بينغ" على أراضيها.

وقال بيان صادر عن مايكروسوفت: "تأكدنا أنه يتعذر حاليا الوصول إلى محرك البحث بينغ في الصين، ونعكف على تحديد الخطوات القادمة".

وأشار الخبراء إلى أن "بينغ" هو محرك البحث الأجنبي الوحيد في الصين الذي كان بالإمكان الوصول إليه عبر برنامج الرقابة على الإنترنت في البلاد. وبإغلاقه، تكون مؤسسته "مايكروسوفت" قد تلقت "صفعة" جديدة هناك، وخصوصا أن خدمة "سكايب" أيضا كانت قد حجبت في البلاد، في نوفمبر 2017.

و"بينغ" هو محرك بحث طورته "مايكروسوفت" وأعلنت عنه عام 2009، ليكون منافسا لمحركات غوغل وياهو وغيرهما. وحمل في البداية اسم "MSN Search" ومن ثم "ويندوز لايف سيرتش" و"لايف سيرتش" إلى أن أصبح بشكله الحالي.

#الصين #مايكروسوفت

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