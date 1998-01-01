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"هواوي" تطرح هاتفا بكاميرا 48 ميغابيكسل

الإثنين 28 يناير 2019 10:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"هواوي" تطرح هاتفا بكاميرا 48 ميغابيكسل



وكالات / سما /

أعلنت شركة "Huawei" عن بدء مبيعات "Honor V20" المزود بكاميرا هي الأقوى من بين كاميرات الهواتف حاليا.

وجاءت الكاميرا الأساسية للهاتف مزدوجة، بدقة 48 ميغابيكسل، مزودة بمستشعر "3D ToF" لقياس عمق الصورة، وتقنية "Super Night View" لالتقاط صور عالية الدقة في الليل، وميزة "EIS" لتثبيت الصورة.

أما الكاميرا الأمامية فجاءت بدقة 25 ميغابيكسل، وميزة التعرف على وجه المستخدم، وقدرة على التثبيت التلقائي للصورة.

كما زود الهاتف بمعالج "HiSilicon Kirin 980" المتطور، وذاكرة وصول عشوائي 8 و6 غيغابايت، وشاشة بدقة "1080/2310" بيكسل، وبطارية بسعة 4000 ميللي أمبير، أما سعر نسخه فتتراوح في روسيا ما بين 510 و590 دولارا.

 
#كاميرا #هواوي

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