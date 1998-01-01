  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حماس: لا شرعية لأي حكومة تشكلها فتح دون توافق

الإثنين 28 يناير 2019 10:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: لا شرعية لأي حكومة تشكلها فتح دون توافق



غزة / سما/

قالت حركة حماس اليوم الاثنين إن أي حكومة فلسطينية تشكلها حركة فتح دون توافق "لن تحظى بأي شرعية".

وصرح القيادي في حماس سامي أبو زهري، في بيان تلقت وكالة (سما) نسخة منه، بأن "تشكيل أي حكومة بعيدا عن التوافق الوطني هو استمرار لحالة العبث والتفرد الذي تمارسه فتح، ومثل هذه الحكومة لن تحظى بأي شرعية".

وكانت اللجنة المركزية لحركة فتح، بزعامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قررت مساء أمس بدء مشاورات لتشكيل حكومة فلسطينية جديدة من فصائل منظمة التحرير. وأعلن القيادي في حركة فتح ماجد الفتياني للإذاعة الفلسطينية الرسمية أن المشاورات المقرر إجراؤها لتشكيل الحكومة الجديدة ستقتصر على فصائل منظمة التحرير، ولن تشمل حركتي حماس والجهاد الإسلامي.

وكانت حكومة الوفاق الحالية تشكلت من شخصيات مستقلة في منتصف عام 2014 بموجب تفاهمات للمصالحة الفلسطينية بين منظمة التحرير وحركة حماس. إلا أن استمرار الخلافات بين حركتي فتح وحماس حال دون استلام حكومة الوفاق إدارة قطاع غزة، وسط تبادل للاتهامات بين الحركتين بشأن المسؤولية عن ذلك.

الأكثر قراءة اليوم

العمادي يغادر غزة : لن نصرف بعد الاّن رواتب موظفي حماس والهدوء مهم

بالأسماء.. كشف جديد لـ50 ألف مستفيد من المنحة القطرية ووجود محجوبين

نتنياهو يرد على تصريحات نصرالله وهذا ما قاله ..

المباحث العامة تكشف تفاصيل مقتل مواطنة على يد ابيها في دير البلح

محلل عسكري اسرائيلي : المواجهة القادمة مع قطاع غزة أمر لا مفر منه

الفصائل تعلق على قرار "مركزية فتح" بتشكيل حكومة من فصائل منظمة التحرير

قادة اسرائيليون: نتنياهو يخضع للقواعد التي وضعها يحيى السنوار

الأخبار الرئيسية

36884

لأول مرة.. تعويض إسرائيلية بمبلغ 100 ألف شيكل من أموال السلطة الفلسطينية

الحمد الله يضع الحكومة تحت تصرف الرئيس عباس

قناة عبرية تكشف عن ما أسمته خطة حماس للتصعيد بغزة

جنرال إسرائيلي يطالب بمنع اندلاع تصعيد جديد مع غزة

قادة اسرائيليون: نتنياهو يخضع للقواعد التي وضعها يحيى السنوار