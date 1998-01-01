حماس: لا شرعية لأي حكومة تشكلها فتح دون توافق

غزة / سما/

قالت حركة حماس اليوم الاثنين إن أي حكومة فلسطينية تشكلها حركة فتح دون توافق "لن تحظى بأي شرعية".

وصرح القيادي في حماس سامي أبو زهري، في بيان تلقت وكالة (سما) نسخة منه، بأن "تشكيل أي حكومة بعيدا عن التوافق الوطني هو استمرار لحالة العبث والتفرد الذي تمارسه فتح، ومثل هذه الحكومة لن تحظى بأي شرعية".

وكانت اللجنة المركزية لحركة فتح، بزعامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قررت مساء أمس بدء مشاورات لتشكيل حكومة فلسطينية جديدة من فصائل منظمة التحرير. وأعلن القيادي في حركة فتح ماجد الفتياني للإذاعة الفلسطينية الرسمية أن المشاورات المقرر إجراؤها لتشكيل الحكومة الجديدة ستقتصر على فصائل منظمة التحرير، ولن تشمل حركتي حماس والجهاد الإسلامي.

وكانت حكومة الوفاق الحالية تشكلت من شخصيات مستقلة في منتصف عام 2014 بموجب تفاهمات للمصالحة الفلسطينية بين منظمة التحرير وحركة حماس. إلا أن استمرار الخلافات بين حركتي فتح وحماس حال دون استلام حكومة الوفاق إدارة قطاع غزة، وسط تبادل للاتهامات بين الحركتين بشأن المسؤولية عن ذلك.