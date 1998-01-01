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لأول مرة.. تعويض إسرائيلية بمبلغ 100 ألف شيكل من أموال السلطة الفلسطينية

الإثنين 28 يناير 2019 10:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لأول مرة.. تعويض إسرائيلية بمبلغ 100 ألف شيكل من أموال السلطة الفلسطينية



القدس المحتلة / سما /

 أصدرت محكمة اسرائيلية قرارا باستقطاع مبلغ مالي من عائدات ضرائب السلطة الفلسطينية، لصالح "مواطنة" إسرائيلية .

وطالبت المحكمة الإسرائيلية , وزارة المالية "الإسرائيلية" استقطاع مبلغ وقدره 100 ألف شيكل من أموال العائدات التي تجبيها "إسرائيل" لصالح السلطة الفلسطينية لتدفع لأسرة المستوطنة "دالية لمكوس".

وأكدت  مضادر عبرية  إلى أنه سيتم مستقبلا مصادرة أموال أخرى من عائدات السلطة لدفعها كتعويضات لأسر قتلى إسرائيليين.

يذكر ان لمكوس  قتلت خلال عملية نفذها الأسير ماهر حمدي زهير الهشلمون قبل 4 سنوات.

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