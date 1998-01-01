  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

كاتبة سعودية شهيرة تثير الجدل : اسرائيل أمر واقع ورفض التطبيع معها شعارات وجدانية

الإثنين 28 يناير 2019 10:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كاتبة سعودية شهيرة تثير الجدل : اسرائيل أمر واقع ورفض التطبيع معها شعارات وجدانية



القدس المحتلة / سما /

 أثارت الكاتبة السعودية، سهام القحطاني، حلة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحات لها حول إسرائيل.

و اعتبرت القحطاني، أن وجود إسرائيل بات أمرا واقعا ورفض التطبيع معها ليس إلا "شعارات وجدانية".

وقالت القحطاني، الكاتبة في المجلة الثقافية بجريدة "الجزيرة" السعودية في تغريدة نشرت على حساب منسوب لها في "تويتر": "فضيحة التطبيع مع إسرائيل، عار التطبيع مع إسرائيل، جريمة التطبيع مع إسرائيل!! لقد انتهى زمن هذه الشعارات الوجدانية".

وأضافت القحطاني، مؤلفة كتاب "العرب وإسرائيل. صفقة سلام": "إسرائيل واقع، وعدم اعترافنا بهذا الواقع وجديته وتأثيره علينا لن يغيره، هناك دوما بدايات جديدة للتاريخ".

وسبق للقحطاني أن طرحت في كتابها سالف الذكر الصادر عام 2018 ذات الأفكار التي تدعو الى التطبيع مع إسرائيل في ضوء التغيرات الدولية.

وكان  المحلل السعودي عبد الحميد الغبين،دعا دولة الاحتلال الاسرائيلي  لتجهيز الفنادق وتوسيع المطارات لاستقبال العرب.

وقال  الغبين في لقاء متلفز، "لدي استعداد الآن لأزور إسرائيل كدولة، وهي دولة صديقة لنا، وقبل 16 سنة عندما كنت مسؤول مجلة السياسي جائتني دعوة لزيارة إسرائيل لكنني رفضت لأننا كنا مأدلجين وكنا ننظر لها أنها دولة عدو".

وأضاف: "أقول للإسرائيليين من الآن جهزوا الفنادق ووسعوا المطارات، وجميع الناس المعارضين لها هم أول من سيقوم بزيارة إسرائيل ولن تجد في المستقبل القريب فندق أو طائرة تستقبل حجوزات إلا بعد 3 إلى 4 أشهر لانها كلها ستكون محجوزة".

الأكثر قراءة اليوم

العمادي يغادر غزة : لن نصرف بعد الاّن رواتب موظفي حماس والهدوء مهم

بالأسماء.. كشف جديد لـ50 ألف مستفيد من المنحة القطرية ووجود محجوبين

نتنياهو يرد على تصريحات نصرالله وهذا ما قاله ..

المباحث العامة تكشف تفاصيل مقتل مواطنة على يد ابيها في دير البلح

محلل عسكري اسرائيلي : المواجهة القادمة مع قطاع غزة أمر لا مفر منه

الفصائل تعلق على قرار "مركزية فتح" بتشكيل حكومة من فصائل منظمة التحرير

قادة اسرائيليون: نتنياهو يخضع للقواعد التي وضعها يحيى السنوار

الأخبار الرئيسية

هنية والسنوار - ارشيف

حماس: لا شرعية لأي حكومة تشكلها فتح دون توافق

36884

لأول مرة.. تعويض إسرائيلية بمبلغ 100 ألف شيكل من أموال السلطة الفلسطينية

الحمد الله يضع الحكومة تحت تصرف الرئيس عباس

قناة عبرية تكشف عن ما أسمته خطة حماس للتصعيد بغزة

جنرال إسرائيلي يطالب بمنع اندلاع تصعيد جديد مع غزة