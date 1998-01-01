كاتبة سعودية شهيرة تثير الجدل : اسرائيل أمر واقع ورفض التطبيع معها شعارات وجدانية

القدس المحتلة / سما /

أثارت الكاتبة السعودية، سهام القحطاني، حلة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحات لها حول إسرائيل.

و اعتبرت القحطاني، أن وجود إسرائيل بات أمرا واقعا ورفض التطبيع معها ليس إلا "شعارات وجدانية".

وقالت القحطاني، الكاتبة في المجلة الثقافية بجريدة "الجزيرة" السعودية في تغريدة نشرت على حساب منسوب لها في "تويتر": "فضيحة التطبيع مع إسرائيل، عار التطبيع مع إسرائيل، جريمة التطبيع مع إسرائيل!! لقد انتهى زمن هذه الشعارات الوجدانية".

وأضافت القحطاني، مؤلفة كتاب "العرب وإسرائيل. صفقة سلام": "إسرائيل واقع، وعدم اعترافنا بهذا الواقع وجديته وتأثيره علينا لن يغيره، هناك دوما بدايات جديدة للتاريخ".

وسبق للقحطاني أن طرحت في كتابها سالف الذكر الصادر عام 2018 ذات الأفكار التي تدعو الى التطبيع مع إسرائيل في ضوء التغيرات الدولية.

وكان المحلل السعودي عبد الحميد الغبين،دعا دولة الاحتلال الاسرائيلي لتجهيز الفنادق وتوسيع المطارات لاستقبال العرب.

وقال الغبين في لقاء متلفز، "لدي استعداد الآن لأزور إسرائيل كدولة، وهي دولة صديقة لنا، وقبل 16 سنة عندما كنت مسؤول مجلة السياسي جائتني دعوة لزيارة إسرائيل لكنني رفضت لأننا كنا مأدلجين وكنا ننظر لها أنها دولة عدو".

وأضاف: "أقول للإسرائيليين من الآن جهزوا الفنادق ووسعوا المطارات، وجميع الناس المعارضين لها هم أول من سيقوم بزيارة إسرائيل ولن تجد في المستقبل القريب فندق أو طائرة تستقبل حجوزات إلا بعد 3 إلى 4 أشهر لانها كلها ستكون محجوزة".