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الخليل: مستوطنون يعتدون على المزارعين في مسافر يطا

الإثنين 28 يناير 2019 10:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

اعتدى مستوطنو "بيت يتير وأولاد يعقوب داليا" المقامتين عنوة على أراضي المواطنين جنوب شرق يطا جنوب الخليل، اليوم الاثنين، على المزارعين في مسافر يطا تحت حماية جيش الاحتلال.

وأفاد منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور ، بأن عددا من مستوطني هاتين المستوطنتين اعتدوا بالضرب على مزارعين عزّل من عائلة مُر ومخامره قرب قرية ام لخوص وخربة بير العد، ما تسبب بحدوث عراك بالأيدي، وإصابة عدد من المزارعين برضوض وكدمات.

وأضاف الجبور، أن المستوطنين وضعوا تحت حماية قوات الاحتلال علامات وسّعوا من خلالها حدود المستوطنة لتصل الى مدخل خيام وكهف يقطن فيه المواطن زياد محمد يونس مخامرة وعائلته في قرية ام العرايس شرق يطا.

 وناشد الجبور الجهات الحقوقية والدولية التدخل لوضع حد لممارسات المستوطنين.

يذكر ان الأراضي التي قام المستوطنون بالاعتداء على أصحابها اليوم بحماية قوات الاحتلال في ام لخوص، تعرضت عدة مرات لاقتلاع عشرات أشجار الزيتون بهدف سرقتها لصالح توسيع المستوطنات المذكورة.

#مستوطنون

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