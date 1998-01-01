الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين من جنين ومخيمها

جنين / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، خمسة مواطنين من مدينة جنين ومخيمها، واقتحمت مكتب جبهة النضال الشـــعبي واسـتولت على ملفات وأجهزة حاسوب من داخله.

وذكرت مصادر محلية ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة جنين فجرا، واعتقلت الشاب أنس عصام السوقية، بعد ان داهمت منزل ذويه وفتشته وعبثت بمحتوياته.

وفي مخيم جنين ، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: بهاء جميل رحال، وقيس عدنان الغول، وثائر بني غرة، وأنس أبو ريان، بعد ان داهمت منازل ذويهم في المخيم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال مكتب جبهة النضال الشعبي في جنين.

وقال سكرتير الجبهة في جنين عبد الله العيسي ، إن قوات الاحتلال اقتحمت مكتب الجبهة في جنين بعد أن خلعت بابه الرئيسي، وعبثت بمحتوياته واستولت على ملفات وأجهزة حاسوب.

وفي سياق متصل، كثفت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري على مداخل بلدة يعبد ونصبت حواجز عسكرية متنقلة وكمائن بين كروم الزيتون .