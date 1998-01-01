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خدمات جباليا يهزم السلام.. والعودة والأمل للتعادل

الإثنين 28 يناير 2019 10:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
خدمات جباليا يهزم السلام.. والعودة والأمل للتعادل



غزة / سما /

حقق خدمات جباليا فوزا غاليا على السلام (2-1)، ضمن منافسات الأسبوع الثاني عشر من دوري الدرجة الثانية فرع "غزة والشمال".

وسجل هدفي خدمات جباليا معاذ الزعانين (27)، وسالم رضوان (50) من ركلة جزاء، في حين أحرز هدف السلام محمود صالح (34) من ركلة جزاء.

وأصبح رصيد الفائز 14 نقطة في المركز الرابع، وبقي رصيد الخاسر 9 نقاط في المركز السادس وقبل الأخير.

وفي مباراة أخرى ضمن فرع "الوسطى والجنوب", تعادل العودة مع الأمل (0-0).

وفي دوري الثالثة فرع "الوسطى والجنوب", فاز شباب معن على شباب المغازي (3-0).

#خدمات جباليا #السلام

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