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رابيو يصدم برشلونة لعيون ليفربول

الإثنين 28 يناير 2019 10:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رابيو يصدم برشلونة لعيون ليفربول



وكالات / سما /

قالت وسائل الإعلام الفرنسية مساء اليوم الأحد، أن نادي برشلونة يشعر بالصدمة إتجاه الطريقة التي يتعامل بها اللاعب الفرنسي أدريان رابيو مع العرض المقدم له من النادي الكتالوني.

وذكرت صحيفة “باريس يونايتد” الفرنسية، أن أدريان رابيو يماطل كثيراً بشأن توقيع عقود انضمامه إلى برشلونة مجاناً خلال سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

وتابعت الصحيفة الفرنسية، أن أدريان رابيو بدأ يفكر جدياً قبل إتمام خطوة انتقاله إلى برشلونة، بعد تعاقد الأخير مع فرينكي دي يونج صانع ألعاب وخط وسط آياكس أمستردام الهولندي.

وأفادت هذه المعلومات، أن خطوة الذهاب إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بدأت تدخل دائرة تفكير أدريان رابيو، حيث أشارت التقارير أن نادي ليفربول الإنجليزي هو الخيار الأول للشاب الفرنسي إذا قرر إلى البريميرليج.

وأصبح أدريان رابيو يحق له التوقيع لاى فريق منذ بداية شهر يناير الجاري، مستغلاً انتهاء عقده مع فريقه الحالي باريس سان جيرمان نهاية الموسم الجاري.

#أدريان رابيو #برشلونة #ليفربول

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