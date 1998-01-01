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أليجري: أنا السبب في معاناة يوفنتوس أمام لاتسيو

الإثنين 28 يناير 2019 10:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أليجري: أنا السبب في معاناة يوفنتوس أمام لاتسيو



وكالات / سما /

حمّل ماسيميليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس مسؤولية معاناة فريقه أمام لاتسيو يوم أمس إلى نفسه، مشيراً إلى أنه اتخذ قراراً خاطئاً عندما قرر الدفع بإيمري تشان في مركز الارتكاز.

 

وحقق يوفنتوس انتصاراً ثميناً على لاتسيو بهدفين مقابل هدف، لكن الفوز جاء بعد معاناة كبيرة، حيث كان الفريق متأخراً بهدف نظيف حتى الدقيقة 74 التي شهدت تسجيل البديل جواو كانسيلو هدف التعادل، ثم أحرز كريستيانو رونالدو هدف الفوز من علامة الجزاء.

وسجل النجم الألماني إيمري تشان هدفاً عكسياً في مرمى فريقه، وقدم مردود سيء خلال المباراة، لكن أليجري أوضح أن السبب في ذلك يعود للمركز الذي وضعه به وليس بسبب اللاعب نفسه.

وقال أليجري في تصريحات لشبكة سكاي سبورت “إنها مسؤوليتي، حاولت الاعتماد على إيمري تشان أمام رباعي خط الدفاع، وكان ذلك خطأ، لم يكن لديه التوقيت الصحيح، لقد وضعته في موقف صعب للغاية، لقد أعدت بينتانكور في هذا المركز بعد ذلك، وأصبحت الأمور أفضل”.

وتابع “لم نقم بعمل جيد خلال الساعة الأولى، لكن في النصف ساعة الأخيرة كنا أفضل، بين الشوطين، أخبرت اللاعبين أن يمرروا الكرة بشكل أكثر تنظيماً، وأن لا يخطؤوا في التمرير”.

#أليجري #لاتسيو

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