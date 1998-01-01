بيريسيتش يطلب رسمياً مغادرة إنتر ميلان

وكالات / سما /

اعترف السيد بيبي ماروتا المدير الرياضي الجديد لنادي إنتر ميلان، أن مهاجم ونجاح الفريق الكرواتي إيفان بيريسيتش طلب رسمياً الرحيل عن صفوف النيراتزوري خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

ونقلت شبكة “سكاى سبورت” الإيطالية تصريحات رسمية على لسان السيد بيبي ماروتا المدير الرياضي لنادي إنتر ميلان والذي أكد فيها تقديم الكراوتي إيفان بيريسيتش لطلب انتقال من صفوف إنتر ميلان.

وصرح بيبي ماروتا إلى شبكة سكاى سبورت قائلاً:” نعم بيريسيتش طلب الرحيل، ولكن حتى الآن لا توجد عروض رسمياً على الطاوله من أجله، أنا لا أستمع إلى الشائعات”.

وتابع السيد ماروتا تصريحاته قائلاً:” سنرى ما الذي سوف يحدث خلال الأيام القليلة القادمة، نحن سوق نستمع إلى طلب بيريسيتش، هو طلب الانتقال، علينا احترام قيمة اللاعب”.

وارتبط اسم المهاجم الكرواتي إيفان بيريسيتش خلال الأيام الأخيرة بالانتقال إلى صفوف نادي آرسنال الإنجليزي ضمن عمليات سوق الانتقالات الشتوية الحالية.