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فتح: نثمن دور حكومة الوفاق الوطني في المرحلة السابقة

الإثنين 28 يناير 2019 09:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فتح: نثمن دور حكومة الوفاق الوطني في المرحلة السابقة



رام الله / سما /

ثمنت حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح مفوضية التعبئة والتنظيم دور حكومة الوفاق الوطني التي شكلت في ظروف استثنائية وصعبة للغاية وقامت بانجاز كافة مهامها الوطنية الملقاة على عاتقها.
وقال منير الجاغوب رئيس المكتب الاعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم ان حكومة الوفاق الوطني عملت منذ تشكيلها على مواجهة سياسات الاحتلال ورفض اسرائيل لها وتمكنت من اثبات وجودها على الساحة المحلية والعربية والدولية.
وأضاف ان حكومة الوفاق قدمت كل ما تستطيع من اجل انهاء الانقسام ومن اجل عودة القطاع الى جناح الوطن، وعملت على تقديم كافة متطلبات الحياة لشعبنا الفلسطيني في كل أماكن تواجده.
وقال الجاغوب ان حركة فتح حريصة كل الحرص على فتح حوار واشراك كافة فصائل العمل الوطني ومستقلين وشخصيات وطنية في الحكومة القادمة للنهوض بالمشروع الوطني الفلسطيني محليا وعلى الصعيد الدولي.

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