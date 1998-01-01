فيديو: المتطرف بركات يهاجم فلسطينيًا بالقدس

القدس المحتلة / سما /

هاجم المتطرّف نير بركات الرئيس السابق لبلدية الاحتلال في القدس، فتىً فلسطيني بزعم أنه حاول تنفيذ عملية طعن بالمدينة.

واظهر فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي المتطفر بركات وهو يهاجم الفتى الذي كان يرفع يديه إلى الأعلى مستسلمًا ولم يكن مسلحًا.

وبحسب الصفحات العبرية التي نشرت المقطع إلى أنه التقط في عام 2015 خلال موجة العمليات الفلسطينية، لكنّ التاريخ الذي عرضته كاميرا التصوير يظهر أنه عام 2012.

مصادر اعتبرت ان نشر الفيديو من قبل جهات غير معروفة، يأتي تزامنًا مع الدعاية الانتخابية الإسرائيلية المستعرة والتي تقوم على التحريض والحرب الممنهجة ضد الفلسطينيين