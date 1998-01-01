فيديو.. الملكي بعشرة لاعبين يهزم إسبانيول في الليغا

وكالات / سما /

حقق فريق نادي ريال مدريد فوزًا كبيرًا على حساب مضيفه، إسبانيول بنتيجة 4 أهداف مقابل هدفين.

وحل الميرينجي ضيفًا ثقيلًا على ملعب كورنيا إلبرات لحساب الجولة 21 من الدوري الإسباني.

وكان كريم بنزيما النجم الفرنسي قد افتتح مجال التهديف لمصلحة ريال مدريد في الدقيقة 4، ثم أضاف سيرجيو راموس قائد الفريق ولاعب الخبرة الهدف الثاني في الدقيقة 15، قبل أن يأتي هدف تذليل الفارق عن طريق بابتيستاو في الدقيقة 25.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت البديل من عمر الشوط الأول، أضاف بنزيما الهدف الشخصي الثاني له والثالث لفريقه.

ودخل جاريث بيل من على مقاعد البدلاء على حساب النجم البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور ليأخذ موقع الجناح الأيسر في الخط الأمامي للفريق الأبيض، الذي يرتدي الزي البديل اليوم كونه الفريق الزائر في كتلونيا، في الدقيقة 64.

وغاب النفاثة الويلزية كثيرًا عن مباريات النادي الملكي هذا الموسم بسبب الإصابة، وهي عادته على مدار السنوات القليلة الأخيرة، ولكن سرعان ما وضع نجم توتنهام الإنجليزي بصمته بتسجيل الهدف لمصلحة فريق ملعب سانتياجو بيرنابيو في الدقيقة 67.

ولكن روبرتو روزاليس استطاع تسجيل هدف تذليل الفارق إلى هدفين فقط في الدقيقة 81 بفضل تدخل الفار، حيث عدلت تقنية حكم الفيديو المساعد قرار الحكم، عندما ألغى في البداية الهدف بداعي وجود حالة تسلل.

وتعرض المدافع الدولي الفرنسي رافاييل فاران للطرد من جانب الفريق الملكي بالورقة الحمراء المباشرة في الدقيقة 72 بداعي إعاقة لاعب إسبانيول في هجمة واعدة جدًا على حافة منطقة الجزاء.

بهذه النتيجة، يرتقي ريال مدريد إلى المرتبة الثالثة في جدول الترتيب بالوصول إلى النقطة 39.