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جيش الاحتلال يعتقل ١٨ مواطنا بالضفة فجر اليوم

الإثنين 28 يناير 2019 09:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يعتقل ١٨ مواطنا بالضفة فجر اليوم



رام الله /سما/

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم، 18 مواطنا من محافظات الضفة، واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

وأفادت مصادر محلية أنّ جنود الاحتلال اقتحموا عدة مدن وقرى بمحافظات الضفة وداهموا منازل المواطنين قبل اعتقال عدد منهم.

وعرف من بين معتقلي الضفة:

١. علاء ياسر دراغمة- طوباس

٢. إيهاب محمد رشيد دراغمة- طوباس

٣. عبد الله جهاد بني عودة- طمون قرب طوباس

٤. آدم بني عودة- طمون

٥. محمد عبد العزيز بشارات- طمون

٦. ثائر مرعي- مخيم جنين

٧. قيس الغول- مخيم جنين

٨. أنس أبو ريان- مخيم جنين 

٩. أحمد نصر ثوابتة- بيت فجار جنوب بيت لحم

١٠. عبد اللطيف أحمد ثوابتة- بيت فجار

١١. رامي علي عيسى طقاطقة- بيت فجار

١٢. رمزي ربحي عطايا- كفر نعمة غرب رام الله

١٣. نافز عبد العال- كفر نعمة ١٤. سليمان محمد الديك- كفر نعمة ١٥. بهاء الرحال- مخيم جنين

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