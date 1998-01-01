الخليل: الاحتلال يقتحم عدة بلدات ويفتش منازل وينصب حواجز فيها

الخليل / سما /

فتشت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عددا من المنازل، ونصبت حواجز عسكرية على مداخل عدة بلدات في محافظة الخليل.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال داهمت بلدات: السموع، وبيت عوا، ودير سامت، وقرى البرج، والكوم، وبيت مرسم، وبيت الروش، ودير العسل، وفتشت عددا من منازل المواطنين، عرف من أصحابها: إياد كليب عبد القادر بدارين.

وفي السياق، داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء في مدينة الخليل، ونصبت حواجز عسكرية على مداخل بلدتي حلحول وسعير، وعلى مدخلي مدينة الخليل الشمالي "جورة بحلص" والغربي فرش الهوى، وأوقفت المركبات وفتشتها ودققت بطاقات المواطنين، ما تسبب في إعاقة مرورهم.