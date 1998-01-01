نتنياهو يعترف بقيادة الانقلاب في فنزويلا

القدس المحتلة/سما/

أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية "بنيامين نتنياهو" رسميا مساء اليوم، اعتراف "إسرائيل" بالقيادة الجديدة في فنزويلا.

وقال مراسل "موقع مكان العبري" للشؤون السياسية، أن إسرائيل تحذو بذلك حذو الولايات المتحدة وكندا وعدة دول أوروبية ومعظم دول أمريكا اللاتينية.

من جهتها أمهلت المانيا وفرنسا واسبانيا أمس الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، ثمانية أيام لإجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة والا فإنها ستعترف برئيس المعارضة خوان غوايدو رئيسا لفنزويلا.

وقد أعلن "غوايدو" وهو رئيس المجلس الوطني في فنزويلا عن نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد قبل بضعة ايام.