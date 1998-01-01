  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حركة حماس ترد على قرار "مركزية فتح" بتشكيل حكومة من فصائل منظمة التحرير

الأحد 27 يناير 2019 07:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
حركة حماس ترد على قرار "مركزية فتح" بتشكيل حكومة من فصائل منظمة التحرير



غزة / سما /

قالت حركة حماس "إن قرار تشكيل حكومة فصائلية من منظمة التحرير انقلاب واضح على الإجماع الوطني واتفاقيات المصالحة برمتها، ولذلك لن تحظى بأي إجماع وطني".

وعبرت  الحركة على لسان  المتحدث باسمها " عبداللطيف القانوع، "  عن رفضها  القاطع لأي خطوات أحادية الجانب من قبل الرئيس محمود عباس والتي لن يكتب لها النجاح، معتبرا أن قرار لتشكيل حكومة خارج اتفاقية القاهرة للمصالحة عام 2011، هو قبر حقيقي لملف المصالحة برمته. 

ودعا إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تحظى بإجماع وطني، كما نصت عليه اتفاقيات وتفاهمات المصالحة التي وقعت بين حركتي فتح وحماس وبقاقي الفصائل التي شاركت في جلسات الحوار بالعاصمة المصرية القاهرة.

واعتبر القانوع أن تشكيل حكومة من فصائل منظمة التحرير فقط، هي خطوة انفرادية حزبية، تأتي ضمن سياسية الإنفراد التي ينتهجها عباس وحركة فتح التي تسيطر على قرارات المنظمة، واستكمالا لمسلسل الإجراءات العقابية بحق قطاع غزةوسكانه.

واستهجن القانوع هذه القرارات الإنفرادية من قبل محمود عباس، التي جاءت متناقضة مع دعوته لإجراء انتخابات في كافة الأراضي الفلسطينية.

يذكر ان  اللجنة المركزية لحركة "فتح"، أوصت في اجتماعها برئاسة الرئيس محمود عباس، اليوم الاحد، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، بتشكيل حكومة فصائلية سياسية من فصائل منظمة التحرير وشخصيات مستقلة.

وأوصت اللجنة المركزية لحركة "فتح" في اجتماعها، بتشكيل لجنة من اللجنة المركزية لبدء الحوار والمشاورات مع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية.

الأكثر قراءة اليوم

نصر الله: جزء من خطتنا الدخول إلى الجليل و قادرون على ذلك وغزة لن تموت جوعا

لهذه الأسباب يجب أن لا تتراجع حركة “حماس” عن رفض المِنحَة الماليّة القطريّة وشُروطِها المُهينِة !!

شاهد الصور : العمادي ونائبه يتفقدان مراكز توزيع المنحة القطرية في غزة

د.أحمد يوسف يكتب: ذكرياتٌ مع الرئيس عباس ودحلان

هارتس :اتفاق المنحة القطرية الجديد أبعد الحرج عن نتنياهو وحماس والهدوء لن يستمر طويلا

صحيفة : فتح تتجه لتسمية أشتيه رئيساً لـ«حكومة منظمة التحرير»

بالصور : رئيس الاركان الاسرائيلي الجديد يظهر لأول مرة عند حدود قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

"مركزية فتح" توصي بتجميد "الضمان" مؤقتا وتشكيل حكومة من فصائل منظمة التحرير وشخصيات مستقلة

قادة اسرائيليون: نتنياهو ، يخضع للقواعد التي وضعها يحيى السنوار

العمادي يغادر غزة : لن نصرف بعد الاّن رواتب موظفي حماس والهدوء مهم

محلل عسكري اسرائيلي : المواجهة القادمة مع قطاع غزة أمر لا مفر منه

بالأسماء.. كشف جديد لـ50 ألف مستفيد من المنحة القطرية ووجود محجوبين