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رسميا.. إسرائيل تعترف بخوان غوايدو رئيساً جديداً لفنزويلا

الأحد 27 يناير 2019 06:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
رسميا.. إسرائيل تعترف بخوان غوايدو رئيساً جديداً لفنزويلا



القدس المحتلة / سما /

أعلن رئيس الحكومة الاسرائيلية  بنيامين نتنياهو الاحد في شريط مصور بث على مواقع التواصل الاجتماعي اعتراف اسرائيل بـ"الحكم الجديد" في فنزويلا المتمثل برئيس البرلمان خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا بالوكالة.

وقال نتنياهو في الشريط إن "اسرائيل تنضم الى الولايات المتحدة وكندا وغالبية دول اميركا الجنوبية ودول اوروبا عبر الاعتراف بالحكم الجديد في فنزويلا".

وكانت  الولايات المتحدة الأمريكية طلبت من إسرائيل الإعلان رسميا عن دعمها للإجراءات الهادفة للإطاحة بالرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، وبالمقابل الإعلان عن دعم زعيم المعارضة، خوان غوايدو، ليكون رئيسا مؤقتا للبلاد.

ووفقا للقناة" 13 التلفزيونية" الإسرائيلية، في تقرير حصري، مساء اليوم السبت، فإن "رسالة أمريكية بهذه الخصوص نقلت يوم الخميس الماضي،

ونقلت القناة عن موظف إسرائيلي رفيع المستوى قوله إن "رسالة مشابهة نقلتها الولايات المتحدة إلى المزيد من الدول الحليفة لها حول جميع أنحاء العالم".

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