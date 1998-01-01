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منخفض جوي سريع وأمطار غزيرة يوم غد الاثنين

الأحد 27 يناير 2019 05:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
منخفض جوي سريع وأمطار غزيرة يوم غد الاثنين



رام الله / سما /

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن تتأثر فلسطين اعتبارا من ساعات فجر وصباح يوم غد الاثنين، بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، بحيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة التي تصبح دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3-4 درجات مئوية، ويكون الطقس غالباً غائم، وبارداً بوجه عام.

هذا ومن المتوقع أن تسقط الأمطار خلال الفترة الصباحية على المناطق الشمالية من البلاد ، وتمتد تدريجياً خلال ساعات النهار لتشمل معظم المناطق، وتكون الأمطار غزيرة أحياناً ومصحوبة بزخات البرد والعواصف الرعدية أحيانا، وتكون الرياح  جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا.

وفي يوم الثلاثاء تبقى الفرصة مهيأة خلال الفترة الصباحية لتساقط زخات من الأمطار على اجزاء من المناطق الشمالية من البلاد، لتتوقف لاحقاً وتستقر الاجواء وترتفع درجات الحرارة.

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